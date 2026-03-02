Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu lundi par téléphone avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane afin de discuter des risques d’escalade liés au conflit autour de l’Iran, a annoncé le Kremlin.

Selon un communiqué officiel, « les deux parties ont exprimé leur vive inquiétude quant aux risques réels d’extension du conflit, qui a déjà touché les territoires de plusieurs pays arabes et pourrait avoir des conséquences catastrophiques ».

Cet échange intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et les représailles qui ont suivi dans plusieurs pays de la région.

Moscou a dénoncé ce qu’il qualifie d’« agression » contre Téhéran, tandis que l’Arabie saoudite, acteur clé du Golfe, s’inquiète d’un embrasement régional susceptible d’affecter la sécurité et la stabilité énergétique.

Le Kremlin n’a pas précisé si des initiatives diplomatiques concrètes avaient été évoquées lors de l’appel, mais a souligné l’importance de prévenir une extension du conflit et de privilégier des efforts visant à contenir la crise.