Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a affirmé que l’autorisation donnée à des navires iraniens d’accoster dans des ports indiens était « la bonne décision », répondant ainsi aux interrogations sur cette initiative prise dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.

S’exprimant devant le Parlement indien, Jaishankar a indiqué que l’Iran avait demandé le 1er mars l’autorisation pour trois de ses navires d’accoster en Inde, une requête à laquelle New Delhi a donné son accord.

Selon le ministre, l’un de ces navires a accosté le 4 mars dans le port de Kochi, dans le sud du pays. L’équipage du bâtiment se trouve actuellement dans des installations navales indiennes.

Cette décision intervient alors que la situation régionale est particulièrement tendue, notamment après le torpillage d’un navire de guerre iranien par un sous-marin américain dans l’océan Indien. L’escale d’un navire iranien en Inde avait suscité des interrogations sur la position diplomatique de New Delhi.

Le chef de la diplomatie indienne a toutefois défendu cette initiative, affirmant que le gouvernement avait agi de manière appropriée en répondant à la demande iranienne.

L’Inde cherche depuis plusieurs années à maintenir un équilibre diplomatique délicat entre ses relations avec l’Iran, important partenaire énergétique, et ses liens stratégiques avec les États-Unis et leurs alliés occidentaux.