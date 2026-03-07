Le président américain Donald Trump devrait poursuivre sa politique de répression stricte de l’immigration, largement pilotée par son principal conseiller Stephen Miller, malgré les changements récents au sein de son administration. Selon des responsables et des législateurs américains actuels et anciens, cette orientation reste au cœur de la stratégie de la Maison-Blanche.

Cette continuité intervient après le limogeage de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, renvoyée jeudi après plusieurs mois de controverses liées à ses méthodes de contrôle de l’immigration jugées brutales. Des interrogations avaient également été soulevées par des parlementaires concernant des contrats gouvernementaux et des dysfonctionnements au sein de son ministère.

Malgré ce départ, Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche et architecte de la politique migratoire de Donald Trump, conserve une influence déterminante sur ce dossier. Selon trois responsables américains, il continue de diriger l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie migratoire de l’administration.

Le président américain a par ailleurs choisi le sénateur républicain Markwayne Mullin, élu de l’Oklahoma, pour diriger le département de la Sécurité intérieure. Ce choix est largement interprété à Washington comme la confirmation d’une ligne politique très ferme, Mullin étant considéré comme partageant étroitement l’approche restrictive de Donald Trump en matière d’immigration.

Selon l’un des responsables cités, Stephen Miller est perçu comme un acteur central et durable au sein de l’administration. « Stephen est un survivant », a-t-il déclaré sous couvert d’anonymat, précisant que le renvoi de Kristi Noem ne remettait pas en cause la politique migratoire du président, mais plutôt la manière dont elle était appliquée.

Dans le même temps, les démocrates au Congrès continuent de s’opposer à certains aspects de cette stratégie. Ils bloquent notamment le financement du département de la Sécurité intérieure et réclament une modification des méthodes utilisées pour faire respecter les lois sur l’immigration.