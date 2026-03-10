Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir eu un « très bon appel » téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, au cours duquel les deux dirigeants ont évoqué la guerre en Ukraine ainsi que les tensions au Moyen-Orient liées au conflit impliquant l’Iran.

S’exprimant devant des journalistes à Doral, en Floride, Donald Trump a indiqué que la conversation avait porté sur les perspectives de règlement du conflit entre la Russie et l’Ukraine. « Il y a une haine féroce entre le président Poutine et le président ukrainien Zelensky. Ils n’arrivent pas à s’entendre, mais je pense que cet appel était positif sur ce point », a-t-il déclaré.

Le président américain n’a pas donné de détails précis sur les résultats de cet échange ni sur d’éventuelles initiatives diplomatiques à venir, mais il a laissé entendre que les discussions avaient abordé les possibilités de désescalade.

La conversation aurait également porté sur la situation au Moyen-Orient, alors que la guerre impliquant l’Iran a provoqué une forte montée des tensions dans la région et mobilise l’attention de nombreuses puissances internationales.

Ces contacts interviennent dans un contexte de crises multiples sur la scène internationale, avec la guerre en Ukraine qui se poursuit depuis plusieurs années et l’extension récente des affrontements au Moyen-Orient.

Les autorités russes n’ont pas immédiatement fourni de détails supplémentaires sur cet échange entre les deux dirigeants.