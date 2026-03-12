Deux pétroliers ont pris feu dans les eaux proches de l’Iraq après des attaques attribuées à l’Iran, dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient qui contredit les déclarations du président américain Donald Trump affirmant que la guerre était déjà gagnée.

Selon des informations rapportées mercredi, les forces iraniennes ont intensifié leurs frappes contre des installations pétrolières et des infrastructures de transport dans la région. Les attaques ont notamment visé des navires pétroliers opérant dans des zones maritimes stratégiques pour le commerce mondial d’énergie.

Ces incidents ont contribué à la hausse continue des prix du pétrole sur les marchés internationaux. Téhéran a déclaré que le monde devait se préparer à voir le prix du baril atteindre 200 dollars, alors que les tensions perturbent l’approvisionnement énergétique.

De son côté, Donald Trump a affirmé que les prix de l’énergie allaient au contraire baisser, estimant que les opérations militaires menées par les United States et Israel avaient considérablement affaibli les capacités iraniennes.

Par ailleurs, les conséquences humanitaires du conflit continuent de s’aggraver. L’UNICEF a indiqué que plus de 1 100 enfants figurent parmi les victimes recensées depuis le début de la guerre dans la région.

Cette escalade militaire alimente les inquiétudes quant à une perturbation durable des marchés énergétiques mondiaux et à une extension du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient.