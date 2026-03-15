Les électeurs de la République du Congo se rendent aux urnes pour une élection présidentielle qui devrait prolonger de cinq ans le règne du président sortant Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis plusieurs décennies.

Environ 3,2 millions d’électeurs sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin, dont l’issue apparaît largement prévisible selon de nombreux observateurs. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures heure locale et doivent fermer à 18 heures.

Âgé de 82 ans, Sassou Nguesso dirige ce pays d’Afrique centrale producteur de pétrole depuis 1979, à l’exception d’une période de cinq ans dans les années 1990. Il se présente face à six adversaires peu connus, dont aucun n’est considéré comme un rival sérieux.

Plusieurs partis d’opposition ont choisi de boycotter l’élection, dénonçant un manque de crédibilité du processus électoral. Deux figures importantes de l’opposition restent en prison tandis que d’autres vivent en exil.

Les analystes et certaines organisations de la société civile s’attendent à un taux de participation inférieur à celui de la présidentielle de 2021, au cours de laquelle Sassou Nguesso avait été réélu avec 88,4 % des voix.

Dans un contexte politique dominé par le Parti travailliste congolais au pouvoir, les observateurs estiment que la fragmentation de l’opposition et le contrôle des institutions électorales par des proches du pouvoir limitent fortement l’incertitude autour du résultat du scrutin.