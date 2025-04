Météo du vendredi 11 avril : un dernier jour de soleil avant le retour des averses

Profitez pleinement de ce vendredi lumineux : c’est la dernière journée de beau temps généralisé avant une dégradation marquée dès le week-end. Si les vacanciers de la zone B bénéficient encore d’un temps sec et doux, les nuages et la pluie commencent à s’inviter par l’ouest dès samedi.

Matinée fraîche, après-midi printanière

Le soleil domine sur une vaste majorité du territoire, à l’exception du Languedoc-Roussillon et de la basse vallée du Rhône, où les entrées maritimes imposent un ciel nuageux. Quelques bancs de brouillards matinaux sont également observés le long de la Manche et sur l’extrême nord. Les températures matinales sont basses, avec quelques gelées blanches possibles dans les campagnes, notamment du nord-est au centre.

L’après-midi s’annonce particulièrement agréable avec des températures allant de 14°C à Cherbourg jusqu’à 25°C à Bordeaux. Seul le ciel du sud-ouest commence à se voiler, annonciateur de la dégradation attendue.

Une soirée encore douce mais déjà instable au sud-ouest

En soirée, le ciel reste généralement dégagé à voilé, sauf dans le sud de l’Aquitaine et près des Pyrénées, où il devient menaçant avec un risque d’averses localisées. Les températures restent douces, comprises entre 12 et 18°C selon les régions. Dès samedi, une perturbation gagne l’ouest du pays, apportant des averses parfois orageuses. Le nord-est et les régions proches de la Seine conservent encore un temps sec. En Méditerranée, les nuages s’épaississent, annonçant une journée dominicale pluvieuse.