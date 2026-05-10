Mégabassines : nouvelles actions contre des réserves d’irrigation dans l’ouest de la France

Deux mégabassines situées dans la Vienne et les Deux-Sèvres ont été dégradées lors d’actions revendiquées par des militants opposés à ces réserves d’eau destinées à l’irrigation agricole. Les sabotages, survenus dans la nuit de mercredi à jeudi, ont été assumés dans un communiqué diffusé sous le nom d’« Amicale pour le débâchage permanent du Poitou » et relayé par les Soulèvements de la Terre.

Les auteurs dénoncent des infrastructures qu’ils considèrent comme un symbole de l’agriculture intensive et de « l’accaparement de l’eau » au profit d’une minorité d’exploitations. L’une des réserves visées appartiendrait à un important groupe agro-industriel spécialisé dans l’élevage de poules pondeuses. Le préfet des Deux-Sèvres a condamné des « agissements intolérables » et annoncé l’ouverture d’investigations pour identifier les responsables.

Une contestation toujours explosive autour des mégabassines

Le conflit autour des mégabassines reste particulièrement vif dans le Poitou depuis les affrontements de Sainte-Soline devenus emblématiques de la bataille autour du partage de l’eau. Les opposants accusent ces réserves géantes, remplies par pompage hivernal dans les nappes phréatiques, de favoriser un modèle agricole intensif inadapté au changement climatique.

À l’inverse, les agriculteurs favorables au projet défendent ces infrastructures comme une solution indispensable pour sécuriser les cultures face aux sécheresses répétées. Malgré plusieurs décisions de justice ayant suspendu ou fragilisé certains projets, les tensions restent fortes dans la région, où manifestations, actions de désobéissance et opérations de maintien de l’ordre se multiplient depuis plusieurs années.