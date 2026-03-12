Un premier vol humanitaire français est arrivé à Beyrouth avec environ 60 tonnes d’aide destinée aux populations déplacées, au onzième jour des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah au Liban. Cette livraison intervient dans un contexte de forte dégradation de la situation humanitaire dans le pays, alors que les combats et les frappes continuent d’entraîner des déplacements massifs de civils.

À l’aéroport international de Beyrouth, Bruno Pereira Da Silva, représentant de l’ambassade de France au Liban, a expliqué que cette aide vise avant tout à soutenir les personnes les plus vulnérables, contraintes de quitter leur domicile en raison des violences. Il a souligné que le conflit pourrait durer et que la solidarité internationale est essentielle pour répondre aux besoins urgents des déplacés.

Des centaines de milliers de personnes contraintes de fuir

Selon les chiffres publiés par le gouvernement libanais, environ 816 000 personnes ont été déplacées depuis le début de la campagne de frappes israéliennes. Ces opérations ont été lancées en réponse à des tirs du Hezbollah, mouvement chiite libanais soutenu par l’Iran, survenus le 2 mars. Depuis, les affrontements ont provoqué une forte instabilité dans plusieurs régions du Liban, poussant des centaines de milliers d’habitants à chercher refuge dans des zones plus sûres.

La crise humanitaire qui en résulte met une pression importante sur les infrastructures et les services de secours du pays. Les autorités et les organisations humanitaires doivent faire face à des besoins croissants en matière d’hébergement, de soins médicaux et d’assistance d’urgence.

Du matériel médical et humanitaire pour les secours

La cargaison acheminée par la France comprend notamment un poste sanitaire mobile, des médicaments, du matériel d’abri ainsi que des kits de première nécessité destinés aux populations déplacées. Elle inclut également du matériel de secours et de sécurité civile afin de soutenir les équipes libanaises mobilisées sur le terrain.

Selon l’ambassade de France, cette aide sera distribuée aux ministères libanais concernés ainsi qu’à plusieurs organisations non gouvernementales engagées dans l’assistance humanitaire. Une partie du matériel sera également remise à la Défense civile libanaise et à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de France à Beyrouth, qui participe à la prise en charge des blessés et des personnes affectées par le conflit.

Une mobilisation internationale attendue

Alors que la situation demeure incertaine, la communauté internationale suit de près l’évolution du conflit et ses conséquences humanitaires. L’augmentation rapide du nombre de déplacés fait craindre une aggravation de la crise si les combats se poursuivent.

Dans ce contexte, l’arrivée de cette première aide humanitaire française constitue un soutien important pour les autorités libanaises et les organisations présentes sur le terrain. Elle marque également le début d’une mobilisation qui pourrait s’intensifier dans les prochaines semaines afin de répondre aux besoins croissants des populations touchées par le conflit.