Quatre militaires américains ont été tués après le crash d’un avion ravitailleur de l’US Air Force dans l’ouest de Irak, ont annoncé les autorités militaires américaines. L’appareil, un Boeing KC-135 Stratotanker, s’est écrasé ce vendredi lors d’une mission liée aux opérations militaires en cours dans la région.

Un équipage de six personnes à bord

Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, six membres d’équipage se trouvaient à bord de l’avion. Quatre ont été confirmés morts, tandis que des opérations de recherche et de secours ont été lancées pour retrouver les deux autres.

Les identités des militaires n’ont pas été immédiatement rendues publiques, le temps que leurs familles soient informées.

Un drame impliquant deux avions

Les premières informations indiquent que deux avions ravitailleurs KC-135 étaient impliqués dans l’accident. L’un des appareils s’est écrasé dans l’ouest de l’Irak, tandis que l’autre a réussi à atterrir en sécurité.

Les autorités militaires précisent que l’incident s’est produit dans un espace aérien contrôlé par les forces américaines et qu’il n’est, à ce stade, pas lié à des tirs ennemis ni à un tir ami. Les circonstances exactes restent toutefois à déterminer et font l’objet d’une enquête.

Un avion clé des opérations militaires

Le KC-135 Stratotanker est un avion ravitailleur utilisé par l’US Air Force depuis plus de soixante ans. Il permet de ravitailler en carburant des avions de combat en plein vol, prolongeant leur autonomie et leur capacité d’action lors des opérations militaires. L’appareil peut également être utilisé pour transporter du matériel ou participer à certaines missions de surveillance.

Certaines milices pro-iraniennes ont affirmé avoir abattu l’avion, mais les autorités américaines indiquent pour l’instant qu’aucun élément ne permet de confirmer que l’accident ait été causé par une attaque.