De puissantes explosions et d’importants incendies ont été signalés à Téhéran après des frappes visant des infrastructures énergétiques situées dans la capitale iranienne. Plusieurs informations concordantes indiquent que des installations de stockage de pétrole ont été ciblées dans ce qui pourrait constituer l’une des attaques les plus importantes contre des infrastructures énergétiques iraniennes depuis le début de l’escalade militaire dans la région.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de vastes colonnes de fumée et des flammes visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Les explosions auraient touché un dépôt pétrolier situé dans le sud de la capitale, provoquant des incendies de grande ampleur.

Environ 30 réservoirs de stockage de pétrole auraient été visés lors de cette série d’attaques.

Des explosions visibles dans toute la capitale

Les premières explosions ont été signalées dans la nuit, lorsque de fortes détonations ont été entendues dans plusieurs quartiers de Téhéran. Des témoins décrivent un ciel illuminé par les flammes et les incendies provoqués par les frappes.

Des vidéos circulant en ligne montrent d’importants incendies dans des zones industrielles, tandis que de larges panaches de fumée noire s’élèvent au-dessus de la ville. Les services d’urgence iraniens auraient été déployés rapidement pour tenter de contenir les feux sur les sites touchés.

Ces frappes marquent une nouvelle étape dans l’intensification du conflit entre l’Iran, Israël et leurs alliés. Jusqu’à présent, la plupart des opérations militaires visaient des installations militaires ou des sites liés au programme nucléaire iranien. Le ciblage d’infrastructures pétrolières représente donc une évolution stratégique.

Les autorités israéliennes ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs opérations militaires contre l’Iran. Le Premier ministre israélien a déclaré qu’Israël « continuera de frapper l’Iran avec toute sa force pour éradiquer le régime », soulignant la volonté de maintenir une pression militaire maximale.

Des tensions qui dépassent les frontières de l’Iran

Parallèlement aux frappes signalées à Téhéran, plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait état d’activités de missiles et de drones dans leur espace aérien. Certains États de la région auraient activé leurs systèmes de défense pour intercepter des menaces potentielles.

La montée des tensions pousse également plusieurs gouvernements à envisager l’évacuation de leurs ressortissants présents dans certaines zones du Moyen-Orient.