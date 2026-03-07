MONDE Guerres et Conflits

Iran : la raffinerie de Tondgouyan, au sud de Téhéran, visée par une attaque

7 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Iran : la raffinerie de Tondgouyan, au sud de Téhéran, visée par une attaque

Samedi soir, la raffinerie pétrolière de Tondgouyan, située au sud de Téhéran, a été ciblée par une attaque aérienne. Une frappe a touché cette infrastructure énergétique stratégique installée dans la zone industrielle au sud de la capitale iranienne.

La raffinerie de Tondgouyan est considérée comme l’une des installations principales du système énergétique iranien. Selon les estimations évoquées dans les premières informations, le site fournit environ 15% des besoins énergétiques du pays, ce qui en fait une infrastructure essentielle pour l’approvisionnement national en carburants et produits pétroliers.

Des explosions filmées et largement diffusées en ligne

Dans les minutes suivant l’attaque, des vidéos et des témoignages ont commencé à circuler sur internet, montrant ce qui semble être des explosions et des dégâts visibles sur certaines installations de la raffinerie. Ces images, rapidement partagées sur les réseaux sociaux, montrent des flammes et de la fumée s’élevant au-dessus du complexe industriel.

Pour l’instant, le bilan des dégâts matériels et d’éventuelles victimes reste inconnu. Aucun communiqué détaillé n’a encore été publié concernant l’état précis des installations ou les conséquences immédiates de l’attaque sur la production énergétique.

Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

