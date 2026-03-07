Samedi soir, la raffinerie pétrolière de Tondgouyan, située au sud de Téhéran, a été ciblée par une attaque aérienne. Une frappe a touché cette infrastructure énergétique stratégique installée dans la zone industrielle au sud de la capitale iranienne.

La raffinerie de Tondgouyan est considérée comme l’une des installations principales du système énergétique iranien. Selon les estimations évoquées dans les premières informations, le site fournit environ 15% des besoins énergétiques du pays, ce qui en fait une infrastructure essentielle pour l’approvisionnement national en carburants et produits pétroliers.

Des explosions filmées et largement diffusées en ligne

Dans les minutes suivant l’attaque, des vidéos et des témoignages ont commencé à circuler sur internet, montrant ce qui semble être des explosions et des dégâts visibles sur certaines installations de la raffinerie. Ces images, rapidement partagées sur les réseaux sociaux, montrent des flammes et de la fumée s’élevant au-dessus du complexe industriel.

Pour l’instant, le bilan des dégâts matériels et d’éventuelles victimes reste inconnu. Aucun communiqué détaillé n’a encore été publié concernant l’état précis des installations ou les conséquences immédiates de l’attaque sur la production énergétique.