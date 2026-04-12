Lufthansa : un nouvel appel à la grève des pilotes en début de semaine

Le syndicat de pilotes de Lufthansa a appelé à une nouvelle grève en Allemagne lundi et mardi, dans un contexte de tensions persistantes avec la direction sur les questions de rémunération et de retraites. Le mouvement devrait affecter une large partie des activités du groupe aérien.

Sont concernés les vols de la compagnie principale Lufthansa, ainsi que ceux de plusieurs filiales, dont CityLine, Eurowings et Lufthansa Cargo. Certaines liaisons vers des destinations du Moyen-Orient ne seront toutefois pas touchées par la grève, en raison du contexte géopolitique actuel.

Un conflit social qui s’enlise

Le syndicat estime que les négociations n’ont pas abouti à des avancées concrètes, dénonçant l’absence de propositions jugées satisfaisantes de la part des employeurs. Il souligne également avoir évité toute mobilisation pendant les vacances de Pâques, sans obtenir de concessions en retour.

La direction dispose encore d’une marge pour éviter la grève en formulant de nouvelles offres, selon les représentants des pilotes. À défaut d’accord, ce mouvement social pourrait entraîner d’importantes perturbations du trafic aérien en Allemagne en début de semaine.