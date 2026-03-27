USA – La signature de Trump va apparaître sur les billets, une première pour un président en exercice

Les États-Unis ont annoncé que la signature de Donald Trump figurera prochainement sur de nouveaux billets en dollars américains, une première pour un président en exercice. La mesure a été confirmée par le département du Trésor, qui précise que cette signature apparaîtra aux côtés de celle du secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

Selon les autorités américaines, il ne s’agit pas d’un changement de portrait ou de design, mais bien de l’ajout de la signature du président sur certaines nouvelles émissions de billets. Les premiers billets concernés devraient être des coupures de 100 dollars imprimées à partir de juin 2026, avant une possible extension à d’autres valeurs.

Une rupture avec une pratique datant de 1861

Le Trésor américain présente cette décision comme une rupture avec une pratique en vigueur depuis 1861. Jusqu’ici, les billets portaient traditionnellement la signature du Treasurer of the United States, et non celle du président en exercice.

Les billets déjà en circulation resteront valables et continueront d’être utilisés normalement. Cette évolution ne remet donc pas en cause la valeur ni la validité des dollars actuellement détenus par le public.

L’annonce marque un tournant symbolique dans l’histoire monétaire américaine, en associant pour la première fois directement la signature d’un président en exercice à la monnaie papier des États-Unis.