La Turquie étudie la possibilité de déployer des avions de chasse F-16 à Chypre dans le cadre de mesures visant à renforcer la sécurité dans la région. L’information a été révélée samedi par une source au sein du ministère turc de la Défense, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale.

Selon cette source, cette option fait partie d’une planification progressive actuellement à l’étude par les autorités turques. L’objectif serait d’assurer la protection de la République turque de Chypre du Nord, un territoire sécessionniste reconnu uniquement par Ankara.

Le déploiement éventuel de ces avions de combat s’inscrirait dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités militaires dans la zone. Les autorités turques surveillent de près l’évolution du conflit régional et évaluent les mesures nécessaires pour garantir leurs intérêts sécuritaires.

La présence militaire turque à Chypre reste un sujet sensible depuis la division de l’île en 1974, lorsque l’armée turque est intervenue après un coup d’État soutenu par la junte grecque. Depuis lors, la partie nord de l’île est administrée par une entité séparatiste soutenue par Ankara.

Une éventuelle installation d’avions de chasse turcs sur l’île pourrait susciter de nouvelles inquiétudes au sein de la communauté internationale, notamment en Grèce et dans l’Union européenne, qui soutiennent la République de Chypre reconnue internationalement.

Pour l’heure, les autorités turques n’ont pas confirmé officiellement la mise en œuvre d’un tel déploiement, précisant qu’il s’agissait d’une option parmi plusieurs scénarios examinés dans le cadre de la planification militaire en cours.