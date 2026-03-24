Le cloud d’Amazon, AWS, perturbé par des attaques de drones au Bahreïn

Les services d’Amazon Web Services (AWS) au Moyen-Orient ont été perturbés après de nouvelles attaques de drones dans la région, notamment à Bahreïn. Le géant américain du cloud a confirmé des interruptions en cours, sans préciser l’ampleur exacte des dégâts ni les installations directement touchées.

Depuis le début des tensions fin février, plusieurs pays du Golfe sont régulièrement visés par des frappes, et les infrastructures économiques figurent parmi les cibles évoquées. AWS avait déjà été impacté début mars, avec des installations endommagées à Bahreïn et aux Émirats arabes unis.

Une infrastructure mondiale fragilisée

Face à ces perturbations, Amazon indique travailler avec les autorités locales pour sécuriser ses équipes et limiter les conséquences pour ses clients. Le groupe redirige notamment les données vers d’autres centres dans le monde afin d’assurer la continuité des services.

Leader mondial du cloud, AWS constitue un pilier essentiel de l’économie numérique, avec près de 30 % de parts de marché. Ces incidents illustrent la vulnérabilité des infrastructures technologiques face aux conflits géopolitiques, dont les répercussions dépassent largement les zones directement touchées.