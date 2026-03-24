Guerre au Moyen-Orient : Air France et Lufthansa prolongent l’arrêt de leurs vols

Les grandes compagnies aériennes européennes continuent d’adapter leur trafic face à la dégradation sécuritaire au Moyen-Orient. Lufthansa et Air France ont annoncé prolonger la suspension de nombreuses liaisons vers la région, en raison d’un contexte jugé trop instable.

Le groupe Lufthansa a décidé d’interrompre l’ensemble de ses vols vers le Moyen-Orient au moins jusqu’au 30 avril. Certaines destinations sont même concernées sur une période bien plus longue, avec des suspensions allant jusqu’à fin mai, voire jusqu’au 24 octobre pour plusieurs lignes vers le Golfe et le Levant.

Un trafic aérien fortement perturbé

De son côté, Air France prolonge l’arrêt de ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu’à fin mars, tandis que les liaisons avec Tel-Aviv et Beyrouth restent suspendues jusqu’au début avril. Sa filiale Transavia applique également des mesures similaires sur plusieurs destinations, notamment en Israël et en Arabie saoudite.

Ces décisions s’inscrivent dans un contexte de tensions militaires accrues, marqué par des frappes et des représailles visant aussi des infrastructures civiles, dont certains aéroports. Plusieurs États du Golfe ont dû restreindre ou fermer leur espace aérien, compliquant fortement les opérations des compagnies.

Au niveau mondial, l’impact est massif sur le secteur aérien. Certaines compagnies du Golfe, très dépendantes des vols long-courriers, ont annulé une large majorité de leurs liaisons depuis fin février, illustrant l’ampleur des perturbations liées au conflit.