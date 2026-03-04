Ce matin sur RTL, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a été interrogée par Thomas Sotto sur ses ambitions politiques et sa position éventuelle en cas d’élection de Jordan Bardella à la présidence de la République. L’échange a permis à la dirigeante de clarifier sa stratégie et ses priorités.

Thomas Sotto a commencé par rappeler la position de Marine Le Pen sur la présidentielle et les conditions qui pourraient s’y appliquer : « En ce qui concerne la présidentielle, vous avez été très claire, si vous êtes condamnée et que vous avez un brassard électronique, vous ne ferez pas campagne. C’est Jordan Bardella qui sera candidat. S’il devient président de la République, vous avez dit, j’aurai le rôle qu’il souhaitera que j’aie, en tout cas, c’est sûr, pas un rôle de tutelle ».

Le journaliste a ensuite posé la question cruciale concernant le poste de Premier ministre : « S’il est élu et qu’il vous propose d’être sa Première ministre, est-ce que vous accepterez ou pas ? ». Face à cette interrogation répétée, Marine Le Pen a répondu avec fermeté : « Il faut lire les journaux, figurez-vous, de temps en temps, parce que j’ai été extrêmement claire. »

Une réponse sans ambiguïté

Thomas Sotto a insisté sur le fait que la réponse devait être nette pour les auditeurs : « Donc c’est oui ou c’est non ? ». Marine Le Pen a alors clarifié sa position : « Pour la énième fois, je répète que je ne souhaite pas être Premier ministre. Mais pour l’instant, mon sujet, c’est les municipales. Et mon sujet, c’est de dire aux Français que le changement, il commence maintenant aux municipales ».

La dirigeante a souligné que son action politique immédiate ne se concentre pas sur les présidentielles de l’an prochain, mais sur la mobilisation des citoyens pour les élections municipales.

Regardez un extrait de l’échange entre Marine Le Pen et Thomas Sotto, ce matin sur RTL :