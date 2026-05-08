Le gouvernement veut réduire un avantage fiscal lié à l’aide à domicile des seniors

L’exécutif envisage de revoir plusieurs dispositifs fiscaux liés à l’emploi à domicile dans le cadre de ses économies budgétaires pour 2026. Parmi les mesures étudiées figure la réduction d’un avantage dont bénéficient de nombreux seniors employant une aide à domicile, un sujet particulièrement sensible pour les retraités et les acteurs du secteur.

Selon plusieurs médias économiques et spécialisés, le gouvernement prévoit notamment de relever de 70 à 80 ans l’âge ouvrant automatiquement droit à certaines exonérations de cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile. Cette réforme toucherait principalement les retraités de 70 à 79 ans ne bénéficiant ni de l’APA ni d’un statut de dépendance reconnu.

Des économies budgétaires recherchées

Bercy considère ce dispositif comme une « niche sociale » coûteuse dont les effets profiteraient largement à des ménages relativement aisés. Le crédit d’impôt pour les services à la personne représente aujourd’hui l’une des dépenses fiscales les plus importantes de l’État, avec un coût estimé à plus de 6 milliards d’euros par an.

La Cour des comptes et plusieurs parlementaires plaident depuis plusieurs mois pour un recentrage des aides vers les publics les plus fragiles, comme les personnes dépendantes ou les jeunes parents. Plusieurs scénarios sont évoqués : baisse des plafonds, réduction du taux de crédit d’impôt pour certaines prestations dites « de confort » ou limitation des exonérations automatiques.

Les professionnels du secteur et les associations de retraités alertent toutefois sur les conséquences possibles d’un tel rabot fiscal. Ils redoutent une hausse du coût du maintien à domicile pour des centaines de milliers de personnes âgées et un retour du travail non déclaré. Certaines estimations évoquent plusieurs dizaines d’euros supplémentaires par mois pour les foyers concernés. (Cap Retraite)