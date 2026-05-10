Bercy redoute les conséquences d’un blocage budgétaire prolongé

Le ministère de l’Économie a demandé à l’Inspection générale des finances d’évaluer les risques liés à une éventuelle reconduction du budget actuel en l’absence d’adoption d’une nouvelle loi de finances. Cette démarche intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les difficultés persistantes du gouvernement à sécuriser une majorité parlementaire stable autour du budget 2027.

Les services de Bercy cherchent à mesurer les conséquences économiques, administratives et financières d’un scénario où l’État fonctionnerait durablement avec des crédits reconduits. Une telle situation limiterait fortement la capacité du gouvernement à engager de nouvelles dépenses ou à lancer certaines réformes promises dans les prochains mois.

Une inquiétude croissante autour des finances publiques

L’exécutif redoute notamment les effets d’une paralysie budgétaire sur la crédibilité financière de la France auprès des marchés et des agences de notation. Plusieurs ministères s’inquiètent déjà des difficultés que provoquerait l’absence de nouveaux arbitrages budgétaires, alors que les dépenses publiques restent sous forte pression et que le déficit demeure élevé.

L’Inspection générale des finances, chargée des missions d’audit et d’évaluation pour le compte de l’État, doit désormais examiner les marges de manœuvre juridiques et techniques dont disposerait le gouvernement dans un tel scénario. Cette initiative illustre les tensions croissantes autour des prochaines discussions budgétaires, qui s’annoncent particulièrement sensibles dans un climat politique fragmenté.