Inde : un couple condamné à mort pour l’agression sexuelle de 33 garçons et la diffusion des vidéos sur le dark web

Un tribunal indien a condamné à la peine capitale un couple reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement 33 garçons, dont certains âgés de seulement trois ans, et d’avoir vendu des vidéos de ces abus sur le dark web, ont indiqué les autorités.

Selon un communiqué du Bureau central d’enquête (CBI) publié vendredi, certaines victimes ont dû être hospitalisées en raison de blessures aux parties génitales causées par des agressions sexuelles avec pénétration. Les faits se sont déroulés entre 2010 et 2020 dans les districts de Banda et Chitrakoot, dans l’État de l’Uttar Pradesh, au nord du pays.

Au cours de l’enquête, il est apparu que les accusés avaient commis « divers actes pervers, notamment des agressions sexuelles aggravées avec pénétration contre 33 enfants de sexe masculin », précise le CBI. Le couple attirait les enfants en leur promettant un accès à des jeux vidéo en ligne, ainsi que de l’argent et des cadeaux.

Les abus étaient filmés, puis les vidéos et photographies vendues à des clients dans 47 pays via le dark web, selon le quotidien Times of India. La peine de mort a été prononcée par un tribunal spécial, qui a également ordonné au gouvernement de l’État d’indemniser chaque victime à hauteur d’un million de roupies (environ 11 000 dollars). La décision peut faire l’objet d’un appel.

En Inde, les dernières exécutions ont eu lieu en mars 2020, lorsque quatre hommes condamnés pour le viol collectif et le meurtre d’une jeune femme à New Delhi en 2012 ont été pendus.