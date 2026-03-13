Mercredi, la Casamance a rappelé qu’elle reste un terrain de nerfs, où une opération de routine peut basculer en quelques secondes. Près de Kadialock, village frontalier de la Gambie, un détachement de l’armée sénégalaise engagé dans la destruction de champs de chanvre indien a «s’est accroché à un groupe d’individus armés», selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées. Bilan annoncé jeudi soir: un soldat tué, six autres blessés. Un choc net, brut, au cœur d’une région où la végétation épaisse protège autant les cultures illégales que les hommes qui les défendent.

Kadialock, le retour des ombres armées

Derrière l’opération antidrogue, c’est tout le vieux feuilleton casamançais qui affleure: une zone marquée par des décennies de tensions, de trafics transfrontaliers et de poches d’insécurité qui survivent aux périodes d’accalmie. L’armée, elle, avance avec un double objectif, sécuriser les populations et couper les filières, mais sur ces pistes proches de la Gambie, la ligne entre maintien de l’ordre et confrontation armée devient vite floue, presque glissante. Les autorités n’ont pas précisé l’état exact des blessés ni l’identité des assaillants, et l’on comprend entre les lignes qu’il faudra encore tenir le terrain, longtemps, avec la même patience que l’on met à déminer un champ.