À Murbach, la dernière cabine téléphonique de France 

Vestige d’une époque révolue, la dernière cabine téléphonique de France, située dans le petit village de Murbach (Haut-Rhin), continue de sonner et attire la curiosité des visiteurs. Ce rescapé du passé, témoin d’une époque où les portables n’étaient pas encore omniprésents, est devenu un véritable symbole local, voire un phénomène national et international.

Un patrimoine insolite en pleine lumière

Bien qu’elle ne rivalise pas avec les imposantes tours carrées en grès rose de l’abbaye fondée au VIIIᵉ siècle, la cabine téléphonique de Murbach est aujourd’hui au cœur de l’attention. Depuis que son statut de « dernière cabine téléphonique de France » a été mis en avant, le village a vu sa popularité croître.

Pour immortaliser ce moment d’histoire, la municipalité a installé un registre au sein même de la cabine, où les habitants et les curieux consignent chaque appel reçu. « Nous avons mis une feuille pour noter d’où proviennent les appels. On a reçu des coups de fil de Bretagne, d’Occitanie, mais aussi de l’île de la Réunion et même de Colombie ! C’est incroyable », s’enthousiasme Maud Hart, la maire du village.

Un numéro devenu culte

L’édile ne manque pas d’insister sur l’importance de ce patrimoine insolite et en profite même pour révéler le numéro de la cabine : 03.89.74.11.53. Une manière de prolonger l’histoire et peut-être d’encourager encore plus d’appels, renforçant ainsi l’attrait de cette cabine unique en son genre.

Cette exposition médiatique pourrait bien jouer en faveur du maintien de cette relique du passé. En effet, l’opérateur Orange, qui devait théoriquement retirer l’ensemble des cabines téléphoniques du territoire, pourrait revoir sa décision face à cet engouement inédit.

Le destin de la dernière cabine téléphonique de France repose désormais sur cet élan populaire, qui fait de Murbach un point de curiosité pour les amateurs de nostalgie et de patrimoine.