Zidane se rapproche des Bleus, avec un staff aux accents de France 1998 selon RMC

À moins d’un énorme retournement de situation, Zinédine Zidane devrait prendre les commandes de l’équipe de France à l’issue du Mondial 2026. Alors que Didier Deschamps s’apprête à refermer un cycle hors norme à la tête des Bleus, l’ancien numéro 10 des champions du monde 1998 apparaît comme le successeur le plus naturel. Une transition attendue depuis des années, et qui pourrait ouvrir une nouvelle ère dans l’histoire du football français.

Le rendez-vous avec les Bleus se précise

Libre depuis la fin de sa deuxième aventure au Real Madrid, Zidane n’a jamais cessé d’incarner une option crédible pour l’après-Deschamps. Son nom s’est installé au fil du temps comme une évidence, porté par son palmarès, son aura et son lien unique avec l’équipe de France. À mesure que l’échéance de 2026 approche, l’hypothèse d’une arrivée sur le banc tricolore prend de plus en plus d’épaisseur.

Zidane ne viendrait pas seul

Pour se lancer dans un défi de cette ampleur, Zinédine Zidane devrait s’appuyer sur un cercle rapproché de fidèles. Comme lors de ses années madrilènes, l’idée serait de bâtir un encadrement solide, composé d’adjoints de confiance capables de relayer ses idées et d’installer une méthode de travail claire. Chez Zidane, la loyauté et la stabilité ont toujours occupé une place centrale. Son aventure avec les Bleus ne devrait pas déroger à cette règle.

Un parfum de France 1998 dans les coulisses

Selon RMC Sport, au-delà de ses proches collaborateurs, le futur staff pourrait aussi faire la part belle à plusieurs figures issues de la génération 1998. Sans forcément occuper les premiers rôles, certains anciens champions du monde pourraient intégrer l’environnement des Bleus, dans des missions d’accompagnement, de conseil ou de coordination.

L’après-Deschamps, un défi immense

Succéder à Didier Deschamps ne ressemblera à aucune autre mission. Depuis 2012, le sélectionneur a installé l’équipe de France parmi les références du football mondial, avec une Coupe du monde remportée en 2018, une finale en 2022 et une constance exceptionnelle dans les grandes compétitions. Le prochain patron des Bleus devra assumer ce lourd héritage tout en imprimant sa propre marque. Zidane, avec sa stature et son vécu, semble taillé pour relever un tel défi.