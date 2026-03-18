L’ancien ministre Jean-Yves Le Drian a vivement critiqué les alliances conclues entre le Parti socialiste et La France insoumise dans plusieurs villes en vue du second tour des élections municipales. Invité sur franceinfo, l’ex-membre du PS a dénoncé un « naufrage politique et moral », estimant que ces rapprochements traduisent « l’alliance du sectarisme et de l’opportunisme ».

Selon lui, ces accords sont en contradiction avec les positions précédemment affichées par les socialistes à l’égard du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Il s’étonne notamment de voir son ancien parti nouer des alliances locales après avoir dénoncé certaines prises de position des insoumis sur des sujets sensibles.

Une critique directe de la direction du PS

Jean-Yves Le Drian pointe la responsabilité de la direction actuelle du Parti socialiste, visant directement son premier secrétaire Olivier Faure. Il estime que ces choix stratégiques marquent une rupture avec les valeurs historiques du parti et suscitent des tensions internes.

L’ancien ministre évoque également une recomposition possible de la gauche à l’approche de la prochaine élection présidentielle. Selon lui, une partie des militants pourrait chercher à reconstruire une alternative politique face à ces alliances contestées.