L’ambassadeur américain ne se présente pas au Quai d’Orsay et perd son accès direct au gouvernement français

L’ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, convoqué lundi soir au ministère des Affaires étrangères, ne s’est pas présenté. Selon une source diplomatique, il s’est fait représenter par un responsable de l’ambassade, invoquant des engagements personnels. Sa convocation faisait suite à la publication sur le compte X de l’ambassade d’un message de l’administration Trump dénonçant « l’extrémisme de gauche » après la mort de Quentin Deranque, militant d’extrême droite radicale de 23 ans tué à Lyon par des membres de l’ultragauche.

Kushner privé d’accès direct au gouvernement

En réponse à cette absence, le ministre Jean-Noël Barrot a décidé que l’ambassadeur ne pourrait plus accéder directement aux membres du gouvernement français. Le Quai d’Orsay a néanmoins précisé que Charles Kushner restait le bienvenu pour des échanges diplomatiques au ministère, soulignant l’ancienneté des liens entre les deux pays. Ce n’est pas la première fois que l’ambassadeur est convoqué : fin août, il avait déjà été appelé à s’expliquer après des critiques jugées inacceptables par Paris sur la politique d’Emmanuel Macron face à l’antisémitisme.