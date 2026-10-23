David Lisnard, maire de Cannes, est au centre d'une controverse après avoir refusé de comparer les violences actuelles aux événements du 17 octobre 1961 lors d'une intervention sur LCI. Ses propos ont suscité la colère de plusieurs maires socialistes, qui lui reprochent de ne pas respecter la mémoire des victimes et de mélanger ses fonctions politiques et associatives.

David Lisnard se retrouve au cœur d’une polémique après une intervention sur LCI consacrée aux violences du 17 octobre 2026. Interrogé sur le massacre des manifestants algériens du 17 octobre 1961, le maire de Cannes et président de l’Association des maires de France a refusé d’établir un parallèle entre les deux événements. Une réponse qui a provoqué la colère de plusieurs élus socialistes, lesquels lui reprochent ses propos et sa manière de s’exprimer. David Lisnard assume toutefois sa position : il condamne les violences de 1961, mais refuse que cette tragédie historique soit utilisée, selon lui, pour relativiser les destructions commises lors des manifestations récentes.

La controverse est née de son passage sur LCI le 19 octobre. Alors que les discussions portaient sur les incendies, les pillages et les attaques contre les bâtiments publics survenus deux jours plus tôt, David Lisnard a été interrogé sur la répression de la manifestation des Algériens à Paris en 1961. Le maire de Cannes a répondu qu’il ne souhaitait pas revenir sur cet épisode historique dans le cadre d’un débat consacré aux violences contemporaines, employant des termes abrupts qui ont suscité des réactions. Le massacre du 17 octobre 1961, au cours duquel des manifestants algériens ont été tués lors d’une répression policière à Paris, constitue un événement historique documenté dont la gravité ne fait pas disparaître les désaccords sur les comparaisons politiques qui peuvent en être faites.

Les maires socialistes dénoncent ses propos, Lisnard défend sa position

Jean-François Debat, maire socialiste de Bourg-en-Bresse, et André Laignel, vice-président de l’Association des maires de France, ont adressé un courrier à David Lisnard pour dénoncer des déclarations qu’ils jugent inacceptables. Les deux élus lui reprochent également de ne pas distinguer suffisamment ses fonctions à la tête de l’AMF de son activité politique personnelle, alors qu’il prépare sa participation à la présidentielle de 2027.

David Lisnard a répondu en affirmant condamner les violences historiques de 1961, tout en refusant que cet épisode soit mobilisé pour justifier ou minimiser les destructions du 17 octobre 2026. Pour le maire de Cannes, les deux événements doivent être examinés dans leur contexte propre : d’un côté, une répression policière meurtrière contre des manifestants algériens ; de l’autre, des incendies et des pillages commis en marge d’une mobilisation sociale.

Le responsable de Nouvelle Énergie considère que la condamnation des violences contemporaines ne doit pas être détournée par des comparaisons historiques qu’il juge inappropriées. Ses contradicteurs estiment, au contraire, que la référence au 17 octobre 1961 méritait une réponse plus respectueuse de la mémoire des victimes.

Une polémique qui gagne l’Association des maires de France

Au-delà du désaccord historique, cette affaire ravive les tensions politiques au sein de l’AMF. L’association rassemble des élus de sensibilités différentes et repose sur une gouvernance transpartisane. Les responsables socialistes souhaitent que David Lisnard distingue clairement ses responsabilités associatives de ses prises de position en tant que responsable de Nouvelle Énergie.

Le maire de Cannes continue toutefois de défendre son droit à participer au débat politique national, tout en exerçant ses fonctions à la tête de l’association.