Villeurbanne : Cédric Van Styvendael réélu dans une quinquangulaire inédite

Le maire sortant Cédric Van Styvendael (PS) a été réélu à Villeurbanne avec 42,59 % des suffrages, à l’issue d’un second tour marqué par une rare configuration à cinq listes. Soutenu par l’ensemble de la gauche traditionnelle, il confirme son ancrage dans la deuxième ville de la métropole lyonnaise.

Derrière lui, la dispersion des voix a joué à plein : Jean-Paul Bret (divers gauche) obtient 16,97 %, Mathieu Garabedian (LFI) 16,79 %, Sophie Cruz (divers droite) 15,01 % et le RN Gérard Canon 8,64 %.

Une gauche divisée mais dominante

Malgré l’absence d’union entre les différentes sensibilités de gauche, Cédric Van Styvendael s’impose nettement, profitant de son statut de sortant et d’une base électorale solide. La division de ses concurrents, notamment à gauche, n’a pas suffi à remettre en cause sa position dominante.

Ce résultat confirme le maintien de Villeurbanne dans le giron de la gauche, dans un scrutin où aucune fusion de listes n’est venue rebattre les cartes entre les deux tours.