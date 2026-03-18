Alors que le second tour des élections municipales approche, lors d’un débat sur BFMTV concernant la pédophilie dans le système éducatif, le député Sylvain Maillard s’en est pris à la mairie de Paris, et à Audrey Pulvar, adjointe à la mairie, affirmant : « Sur 200 agents que vous avez engagés, 75 sont devant la justice pour des actes de viols ou d’attouchements sur des enfants ».

Une déclaration particulièrement grave alors que de nombreuses affaires impliquant des animateurs périscolaires à Paris se succèdent.

Depuis 2023, plusieurs enquêtes ont révélé une série de cas impliquant des animateurs périscolaires. 52 animateurs ont été suspendus en trois ans à Paris à la suite de signalements pour des faits d’agressions sexuelles. Pour la seule année 2025, 16 suspensions concernent directement des accusations à caractère sexuel sur des enfants.

Dans certains établissements, la situation a pris une ampleur particulièrement préoccupante : dans le 11e arrondissement, 11 animateurs ont été suspendus en quelques mois, la majorité pour des faits à caractère sexuel.

Une avalanche d’enquêtes judiciaires

Au-delà des suspensions administratives, plusieurs dossiers ont donné lieu à des procédures judiciaires. Dans une école, soit le nom n’a pas été révélé pour préserver les enfants, un animateur doit ainsi être jugé pour agressions sexuelles sur cinq mineures et une adulte, ainsi que pour harcèlement sexuel sur des collègues. Dans une autre école parisienne, une plainte pour viol aggravé a été déposée après des accusations visant plusieurs animateurs.

Sans une autre école du 7e arrondissement, neuf agents ont été suspendus en deux semaines, après des signalements de violences physiques et sexuelles. Dans ce dossier, des parents évoquent des faits extrêmement graves, certains ayant déposé plainte après les témoignages de leurs enfants.

Par ailleurs, les autorités judiciaires font état d’une multiplication des investigations. Quinze enquêtes ont été ouvertes en 2025 pour des agressions sexuelles dans des écoles maternelles parisiennes, avec une « recrudescence importante des signalements » visant « quasi exclusivement des animateurs périscolaires ».

Une explosion des signalements et une inquiétude généralisée

Cette accumulation de faits s’accompagne d’une hausse très nette des alertes. Début 2026, la Défenseure des enfants de la Ville de Paris évoque 150 saisines en quelques semaines seulement, signe d’une libération massive de la parole et d’une inquiétude croissante des familles.

Dans certains cas, les accusations portent sur des faits particulièrement lourds. Un animateur a par exemple été mis en examen pour des agressions sexuelles sur dix enfants sur plusieurs années. Ces dossiers, par leur gravité et leur répétition, alimentent un sentiment de crise profonde au sein du périscolaire parisien.

Une réaction institutionnelle face à un « fléau »

Face à la multiplication des affaires, la Ville de Paris a mis en place un plan d’action visant à renforcer les contrôles et à mieux détecter les comportements à risque. Les autorités évoquent un phénomène qualifié de « violences encore invisibilisées », nécessitant une mobilisation accrue des institutions.

Parmi les mesures annoncées figurent la suspension immédiate des agents signalés, la création de dispositifs d’écoute pour les enfants et les familles, ainsi qu’un renforcement des procédures de recrutement et de formation.

Par cette dénonciation radicale d’un système jugé défaillant, Sylvain Maillard dénonce une réalité indéniable mis sous le tapis par Anne Hidalgo et toute la mairie de Paris : la multiplication des affaires, des signalements et des procédures liées à des violences sur mineurs dans le périscolaire parisien. Pour de nombreux parents, la répétition de ces cas alimente une inquiétude profonde, posant une question centrale : celle de la capacité des institutions à garantir la sécurité des enfants.