Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

Invité du journal de 20 heures de France 2, Pierre-Yves Bournazel a confirmé la fusion de sa liste avec celle de la candidate LR Rachida Dati pour le second tour à Paris. Le candidat soutenu par Horizons et Renaissance a toutefois annoncé qu’il ne figurerait pas sur la nouvelle liste commune. « J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de fusionner nos listes parce qu’une majorité de Parisiens attend le changement et l’alternance », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que pour lui « le chemin s’arrête », estimant que les électeurs ne l’avaient pas choisi pour diriger la capitale.

Arrivé quatrième au premier tour avec un peu plus de 11 % des suffrages, Pierre-Yves Bournazel a précisé que cette fusion devait permettre de créer une dynamique face au candidat socialiste Emmanuel Grégoire, arrivé largement en tête. Selon son entourage, Rachida Dati aurait accepté plusieurs conditions posées par le centriste, notamment le refus de toute alliance avec la liste de Sarah Knafo et l’intégration de certains thèmes comme le périscolaire ou l’écologie dans le programme du second tour.