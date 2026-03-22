Politique Municipales 2026

Municipales Montargis : Côme Dunis (RN) remporte la ville, détenue par la droite depuis 2001

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Montargis : Côme Dunis
Montargis : Côme Dunis

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Montargis, dans le Loiret, le candidat du Rassemblement national Côme Dunis s’impose et remporte la mairie, mettant fin à plus de vingt ans de gestion par la droite, en place depuis 2001. Cette victoire marque un basculement politique dans cette commune et confirme la progression du RN dans plusieurs villes lors de ce scrutin.

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