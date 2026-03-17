Mardi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les alliances en cours de finalisation avant le second tour.

À Grenoble, la candidate de gauche Laurence Ruffin et le représentant de La France insoumise Allan Brunon ont annoncé être parvenus à un accord « technique » pour le second tour. Arrivés respectivement deuxième et troisième au premier tour, ils cherchent à s’unir pour faire face au candidat de droite Alain Carignon, arrivé en tête avec 27,04 % des suffrages. Parallèlement, Laurence Ruffin a indiqué poursuivre des discussions avec d’autres listes de gauche afin de constituer un rassemblement plus large avant le scrutin décisif.