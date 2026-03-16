Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

Au lendemain du scrutin, plusieurs villes voient se dessiner des alliances entre le PS et LFI afin de tenter de renverser les rapports de force au second tour. À Toulouse, le candidat insoumis François Piquemal et le socialiste François Briançon ont conclu un accord pour présenter une liste commune face au maire sortant divers droite Jean-Luc Moudenc. La liste LFI, arrivée deuxième avec 27,5 %, fusionne ainsi avec celle de la gauche unie qui avait obtenu environ 25 % des suffrages.

À Besançon, la maire sortante écologiste Anne Vignot, arrivée derrière le candidat LR Ludovic Fagaut au premier tour, a également annoncé un rapprochement avec la candidate LFI Séverine Véziès pour tenter de « battre la droite » lors du second tour. La coalition de gauche espère ainsi combler l’écart face au candidat soutenu par le MoDem, arrivé largement en tête dimanche soir.

Même logique à Avignon où la liste LFI menée par Mathilde Louvain va fusionner avec celle du socialiste David Fournier, les deux candidats étant arrivés respectivement quatrième et troisième au premier tour. Objectif affiché : constituer une seule liste de gauche pour tenter de conserver la ville face à la progression de la droite et du RN.

Des discussions sont également en cours dans d’autres grandes villes. À Lyon, les négociations avancent pour un rapprochement entre la candidate LFI et le maire écologiste sortant Grégory Doucet face à Jean-Michel Aulas. À Lille, Nantes ou encore Clermont-Ferrand, les différentes forces de gauche échangent également pour tenter de présenter des listes communes lors du second tour du 22 mars.