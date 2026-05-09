Les tensions entre Trump et les alliés des États-Unis pourraient survivre à la guerre contre l’Iran

Les récentes décisions du président américain Donald Trump alimentent les inquiétudes chez plusieurs alliés traditionnels de Washington, qui redoutent un affaiblissement durable des relations stratégiques américaines au-delà même du conflit avec l’Iran.

Selon Reuters, la volonté de Trump de retirer une partie des troupes américaines stationnées en Allemagne, ainsi que ses menaces de réduire la présence militaire américaine ailleurs en Europe, ont ravivé les doutes sur la fiabilité des États-Unis en cas de future crise internationale.

Des responsables européens et moyen-orientaux s’inquiètent également de la réaction jugée limitée de Washington face aux récentes attaques iraniennes visant un partenaire clé du Golfe. Plusieurs alliés estiment que cette attitude pourrait fragiliser les garanties de sécurité américaines.

Alors que les États-Unis et l’Iran semblent se rapprocher progressivement d’une possible désescalade après plusieurs semaines de guerre, les choix politiques et militaires de Trump pourraient laisser des traces durables dans les relations avec les partenaires historiques de Washington, de l’Europe jusqu’à la région indo-pacifique.

Des diplomates et analystes interrogés par Reuters estiment que cette crise a accentué les interrogations sur l’engagement américain envers ses alliances traditionnelles, à un moment où les tensions géopolitiques mondiales restent élevées.