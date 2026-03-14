Les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles militaires situées sur l’île de Kharg, principal centre pétrolier de l’Iran, a déclaré le président américain Donald Trump.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Trump a affirmé que l’armée américaine avait « totalement anéanti toutes les cibles militaires » présentes sur l’île. Il a toutefois précisé que les infrastructures pétrolières, essentielles pour l’économie iranienne, n’avaient pas été visées par ces frappes.

Située dans le golfe Persique, l’île de Kharg constitue un terminal stratégique par lequel transitent environ 90 % des exportations de pétrole iranien. Toute attaque directe contre ses installations énergétiques pourrait provoquer une perturbation majeure de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Le président américain a également averti que Washington pourrait frapper les infrastructures pétrolières de l’île si Téhéran poursuivait ses attaques contre les navires dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour le commerce mondial de l’énergie.

Cette escalade intervient alors que le conflit opposant les États-Unis, Israël et l’Iran continue de perturber le trafic maritime dans la région. Les tensions ont déjà entraîné une forte volatilité des marchés pétroliers.

Parallèlement aux frappes, Washington a annoncé l’envoi de forces supplémentaires au Moyen-Orient afin de renforcer sa présence militaire dans la région face à la montée des tensions.