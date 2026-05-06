Kate Middleton de retour sur la scène internationale : un voyage symbolique en Italie après son combat contre le cancer

La princesse de Galles s’apprête à effectuer un déplacement très attendu en Italie, marquant son premier voyage officiel à l’étranger depuis son traitement contre le cancer. L’annonce a été faite par le palais de Kensington, soulignant l’importance de ce retour progressif à ses engagements internationaux.

Kate, épouse du prince héritier William, se rendra la semaine prochaine à Reggio Emilia, dans le nord de l’Italie, pour une visite de deux jours. Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de son engagement de longue date en faveur du développement de la petite enfance, un axe central de son action publique.

Au cœur de cette visite figure l’« approche Reggio Emilia », une méthode éducative reconnue à l’échelle mondiale. Celle-ci met l’accent sur les relations humaines, l’environnement et le rôle de la communauté dans le développement des enfants. Ce modèle a influencé de nombreux systèmes éducatifs à travers le monde, ce qui en fait un sujet d’intérêt majeur pour la princesse.

Dans un communiqué, un porte-parole du palais de Kensington a indiqué que la princesse se réjouissait de découvrir sur place comment cette approche favorise des environnements où la nature et des relations bienveillantes contribuent au développement des jeunes enfants. Cette immersion devrait lui permettre d’approfondir ses initiatives dans ce domaine.

Ce voyage revêt également une dimension personnelle forte. En 2024, Kate avait annoncé suivre une chimiothérapie pour un cancer dont la nature n’a pas été précisée. Elle avait ensuite confirmé, l’année suivante, être en rémission, suscitant une vague de soutien au Royaume-Uni et à l’international.