Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán continue de bénéficier d’un fort soutien dans les zones rurales et parmi les électeurs âgés, mais rencontre davantage de résistance auprès des jeunes, selon plusieurs analyses politiques en Hongrie.

Le parti au pouvoir, Fidesz, capitalise notamment sur la crainte d’une implication directe du pays dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Le gouvernement insiste régulièrement sur la nécessité de maintenir la Hongrie à l’écart du conflit.

Ce message trouve un écho particulier dans les régions rurales, qui constituent depuis longtemps les bastions électoraux de Fidesz. Les électeurs plus âgés y sont généralement plus sensibles aux arguments liés à la sécurité et à la stabilité.

En revanche, les jeunes électeurs apparaissent plus sceptiques face à cette rhétorique. Dans les grandes villes et parmi les nouvelles générations, le soutien à Orbán est plus fragile, certains critiques estimant que le gouvernement instrumentalise la guerre en Ukraine pour renforcer sa position politique.

Cette fracture générationnelle et géographique reflète une polarisation persistante du paysage politique hongrois, où le pouvoir d’Orbán repose largement sur un électorat rural fidèle malgré une opposition plus forte dans les centres urbains et chez les jeunes.