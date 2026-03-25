Insolite – Brigitte Macron doublée par une voix d’homme à la Maison-Blanche, lors du sommet international lancé par Melania Trump

À la Maison-Blanche, une scène plutôt insolite fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Lors de son discours au sommet international lancé par Melania Trump, Brigitte Macron a été doublée par la voix d’un traducteur masculin. ￼Une scène qui fait beaucoup réagir, car elle fait suite aux rumeurs qui courent depuis des années sur le fait que la première dame française, soit un homme. ￼

Un sommet international

Pour rappel, Brigitte Macron a pris part, à Washington, au deuxième jour du sommet inaugural “Fostering the Future Together Global Coalition Summit”, une initiative portée par Melania Trump autour de l’éducation, de l’intelligence artificielle et de la protection des enfants dans l’univers numérique. La séquence où l’on voit Brigitte Macron aux côtés de la Première dame américaine correspond au roundtable organisé à la Maison-Blanche ce mercredi, après une première journée de travail tenue la veille au département d’État.

Ce rendez-vous n’était pas un sommet classique entre chefs d’État, mais une rencontre de “First Spouses” et de délégations associées, réunies pour discuter d’outils éducatifs, d’IA appliquée à l’enseignement, de culture numérique et de sécurité en ligne. La Maison-Blanche présente cette coalition comme un cadre international destiné à aider les pays participants à déployer des technologies éducatives tout en protégeant les enfants des risques du numérique.

La France faisait partie des pays présents lors du lancement de cette coalition. Selon la Maison-Blanche, 45 pays membres ont participé au sommet inaugural, et Reuters a identifié Brigitte Macron au premier rang du roundtable du 25 mars aux côtés de Melania Trump. La journée à la Maison-Blanche mettait particulièrement l’accent sur le rôle de l’intelligence artificielle dans l’éducation, avec des échanges sur les stratégies nationales et sur de nouveaux outils technologiques présentés aux délégations.

La veille, lors de la session d’ouverture au département d’État, Melania Trump avait appelé les participants à bâtir une alliance mondiale pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation et à la technologie. D’après l’Associated Press, des représentants de plus de 40 pays étaient présents, ainsi que des entreprises comme Microsoft, Google et OpenAI, autour de quatre grands thèmes : l’IA dans l’éducation, les outils éducatifs numériques, la littératie numérique et la sécurité en ligne.

Regardez la video de Brigitte Macron doublée par un homme à la Maison-Blanche :