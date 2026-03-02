Ce lundi matin, l’Arabie saoudite a été la cible d’une attaque par drones attribuée à l’Iran, visant la raffinerie de Ras Tanura, l’un des plus importants complexes pétroliers du royaume. Les autorités saoudiennes ont précisé que plusieurs drones avaient été interceptés, mais que des débris avaient provoqué un incendie limité à la périphérie du site, sans faire de victimes civiles. En réaction, le géant pétrolier national a procédé à une fermeture temporaire de la raffinerie par mesure de précaution.

Un site vital pour l’énergie mondiale

Située sur la côte du golfe Persique, Ras Tanura joue un rôle central dans l’infrastructure énergétique saoudienne, avec une capacité de traitement d’environ 550 000 barils par jour. La fermeture du complexe alimente les inquiétudes sur les marchés mondiaux de l’énergie et accentue la crainte d’une perturbation de l’offre pétrolière internationale.

Les tensions sont croissantes entre l’Iran et une coalition menée par les États-Unis et Israël. Cette attaque fait suite à des frappes contre des installations iraniennes qui ont causé la mort de responsables importants. En représailles, l’Iran a intensifié les raids à l’aide de missiles et de drones contre plusieurs pays du Golfe, touchant désormais l’Arabie saoudite.

Les infrastructures sous pression

Des images montrent que l’attaque a atteint certaines infrastructures pétrolières et portuaires du site, considéré comme l’un des plus grands terminaux d’exportation de brut saoudien. Bien que l’étendue totale des dommages reste inconnue, l’arrêt des opérations a été confirmé par des sources industrielles.

Quelles répercussions économiques ?

La nouvelle de l’attaque a immédiatement fait réagir les marchés, avec une hausse des prix du pétrole, traduisant l’inquiétude des investisseurs face à une possible interruption de l’approvisionnement. Les experts alertent sur les conséquences d’une escalade prolongée, qui pourrait affecter durablement la stabilité énergétique mondiale si d’autres installations stratégiques venaient à être ciblées.