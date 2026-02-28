Israël a annoncé avoir détruit plusieurs lanceurs de missiles appartenant à l’Iran lors de frappes ciblées menées ces dernières heures, dans le cadre de l’escalade militaire en cours. Selon les autorités israéliennes, ces opérations visaient à réduire la capacité de riposte iranienne et à neutraliser des menaces immédiates contre le territoire israélien et ses alliés.
Téhéran n’a pas confirmé officiellement l’ampleur des destructions annoncées par Israël, tandis que la situation reste extrêmement tendue dans l’ensemble de la région, notamment dans le Golfe.
Regardez cette video de l’armée israélienne détruisant des lanceurs de missiles iraniens :
Jérôme Goulon
