L’épouse d’Ali Khamenei succombe à ses blessures après les frappes aériennes

2 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, épouse de l’ancien guide suprême de la République islamique d’Iran, Ali Khamenei, est décédée ce lundi, des suites des blessures subies lors des frappes aériennes américaines et israéliennes qui ont frappé sa résidence à Téhéran samedi dernier, selon plusieurs médias iraniens et agences de presse internationales.

Dans le coma depuis l’attaque

Agée de 79 ans, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh se trouvait dans un état végétatif depuis l’attaque contre le complexe résidentiel du Guide suprême. Les services de santé locaux avaient indiqué qu’elle avait été grièvement blessée dans l’offensive.

La mort de Mme Bagherzadeh survient deux jours après l’annonce de la disparition d’Ali Khamenei, tué lors de la même opération militaire menée conjointement par les forces des États‑Unis et d’Israël sur la capitale iranienne. L’annonce de la mort du guide suprême avait été faite samedi par le président américain et confirmée ensuite par les médias d’État iraniens.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh était née dans une famille religieuse à Mashhad et avait épousé Khamenei en 1965. Le couple avait eu six enfants, dont plusieurs occupaient des positions influentes dans les cercles politiques et religieux iraniens.

