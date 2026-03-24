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Officiel ! Mohamed Salah quittera Liverpool à l’issue de la saison 2025-2026

24 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Officiel ! Mohamed Salah quittera Liverpool à l’issue de la saison 2025-2026
Officiel ! Mohamed Salah quittera Liverpool à l’issue de la saison 2025-2026

C’est une page de l’histoire de Liverpool qui s’apprête à se tourner. Le club vient d’annoncer que Mohamed Salah mettra un terme à son aventure avec les Reds à l’issue de la saison 2025-2026, refermant ainsi un chapitre exceptionnel marqué par les titres, les records et une immense popularité auprès des supporters.

Arrivé à Anfield avec l’ambition de marquer l’histoire, l’international égyptien s’est imposé comme l’un des joueurs les plus emblématiques de l’ère moderne du club. Saison après saison, Salah a brillé par sa régularité, son efficacité devant le but et son influence dans les grands rendez-vous, contribuant largement aux succès de Liverpool sur la scène nationale et européenne.

Dans son annonce, Liverpool a tenu à souligner que l’heure des hommages viendra plus tard, lorsque le joueur fera officiellement ses adieux à Anfield. Le club a partagé le message suivant :

«Mohamed Salah mettra un terme à son illustre carrière avec le Liverpool Football Club à la fin de la saison 2025-2026.

Le moment de célébrer pleinement son héritage et ses accomplissements viendra plus tard dans l’année, lorsqu’il fera ses adieux à Anfield. »

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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