— Officiel ! Mohamed Salah quittera Liverpool à l’issue de la saison 2025-2026

C’est une page de l’histoire de Liverpool qui s’apprête à se tourner. Le club vient d’annoncer que Mohamed Salah mettra un terme à son aventure avec les Reds à l’issue de la saison 2025-2026, refermant ainsi un chapitre exceptionnel marqué par les titres, les records et une immense popularité auprès des supporters.

Arrivé à Anfield avec l’ambition de marquer l’histoire, l’international égyptien s’est imposé comme l’un des joueurs les plus emblématiques de l’ère moderne du club. Saison après saison, Salah a brillé par sa régularité, son efficacité devant le but et son influence dans les grands rendez-vous, contribuant largement aux succès de Liverpool sur la scène nationale et européenne.

Dans son annonce, Liverpool a tenu à souligner que l’heure des hommages viendra plus tard, lorsque le joueur fera officiellement ses adieux à Anfield. Le club a partagé le message suivant :

«Mohamed Salah mettra un terme à son illustre carrière avec le Liverpool Football Club à la fin de la saison 2025-2026.

Le moment de célébrer pleinement son héritage et ses accomplissements viendra plus tard dans l’année, lorsqu’il fera ses adieux à Anfield. »