Le groupe alsacien Socomec, spécialisé dans les équipements électriques, a annoncé un investissement de 45 millions d’euros pour construire une nouvelle usine à Benfeld (Bas-Rhin). Ce projet vise à accompagner la forte croissance du marché des centres de données, dont les besoins énergétiques ne cessent d’augmenter.

Le futur site industriel produira notamment des onduleurs, des équipements essentiels qui garantissent l’alimentation électrique des installations sensibles en cas de coupure du réseau. Ces systèmes sont particulièrement utilisés dans les datacenters, où ils permettent de maintenir le fonctionnement des serveurs et des systèmes de refroidissement.

Un marché porté par l’essor des centres de données

La demande mondiale de centres de données devrait progresser d’environ 20 % par an d’ici à 2030, selon les estimations citées par l’entreprise. La nouvelle usine permettra ainsi à Socomec de répondre plus efficacement aux besoins des marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Le chantier doit débuter en juin 2026, pour une mise en service prévue fin 2027. Le bâtiment s’étendra sur 16 000 m² et sera implanté sur un terrain de cinq hectares, permettant d’envisager un agrandissement à l’avenir.

Fondée en 1922 à Benfeld, Socomec est aujourd’hui présente dans 80 pays et emploie plus de 4 800 personnes dans le monde, dont environ 1 400 en Alsace. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires provisoire de 997 millions d’euros en 2025.