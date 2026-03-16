L’acteur américain Sean Penn a remporté dimanche son troisième Oscar, dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le film One Battle After Another, réalisé par Paul Thomas Anderson. La récompense a été attribuée lors de la 98e cérémonie des Oscars, organisée à Los Angeles par l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Avec ce nouveau trophée, Sean Penn rejoint un cercle très restreint d’acteurs ayant remporté trois Oscars d’interprétation, aux côtés de figures majeures du cinéma international.

Une absence remarquée lors de la cérémonie

Malgré cette victoire importante dans sa carrière, Sean Penn n’était pas présent au Dolby Theatre à Hollywood lorsque son nom a été annoncé. L’acteur a en effet brillé par son absence lors de la remise du prix. Sur scène, l’acteur Kieran Culkin a récupéré la statuette en son nom. L’absence de Sean Penn a rapidement suscité des interrogations parmi les observateurs de la cérémonie.

Sean Penn à Kiev pour soutenir l’Ukraine

Au moment même où son troisième Oscar était annoncé à Hollywood, Sean Penn se trouvait à Kiev, la capitale ukrainienne. L’acteur s’est rendu sur place pour « soutenir l’Ukraine ». Sean Penn devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son déplacement dans le pays.

Un engagement de longue date en faveur de l’Ukraine

La présence de Sean Penn en Ukraine n’est pas nouvelle. Depuis le début de l’invasion russe en 2022, l’acteur et réalisateur s’est rendu à plusieurs reprises dans le pays afin de témoigner de la situation sur place. Au cours de ses précédentes visites, Sean Penn a également travaillé sur un projet de documentaire consacré à la guerre et au président Volodymyr Zelensky. L’acteur avait d’ailleurs reçu une distinction officielle ukrainienne pour son engagement et son soutien au pays.