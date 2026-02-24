Australie : Un projet de tour de 91 étages annoncé sur la Gold Coast par la « Trump Organization »

La Trump Organization a présenté un projet de tour hôtelière et résidentielle de 91 étages à Surfers Paradise, sur la Gold Coast, dans l’État australien du Queensland. D’un montant estimé à 1,1 milliard de dollars, il s’agirait du premier établissement de la marque Trump en Australie.

Le promoteur australien Altus Property Group a indiqué avoir conclu un accord avec le groupe familial le 14 février en Floride. Le projet prévoit un hôtel de luxe, 270 appartements, une galerie marchande, des restaurants, un club de plage et une piscine. Selon ses promoteurs, la tour atteindrait 340 mètres et deviendrait la plus haute d’Australie.

Un projet soumis aux autorisations locales

La construction devra toutefois obtenir les autorisations nécessaires. Les autorités municipales ont indiqué qu’une demande de permis serait examinée lorsqu’elle sera déposée. La Gold Coast compte déjà plusieurs gratte-ciel, dont la tour Q1, haute de 322 mètres, actuellement la plus élevée du pays.

Le groupe espère une livraison du projet à l’horizon 2032, dans la perspective des Jeux olympiques de Brisbane. Un autre projet de tour de plus de 390 mètres est également annoncé à proximité, ce qui pourrait modifier le classement des plus hauts bâtiments australiens.