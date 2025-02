Un style rétro avec un son contemporain

Le « Century 6-in-1 Music Center » de la marque « Victrola » combine un design vintage et des fonctionnalités multimédia, permettant de jouer des musiques de différentes époques. En plus de ses nombreuses fonctions, il constitue un élément décoratif attrayant dans n’importe quel salon.

Lecteur de vinyles Au centre de l’appareil, se trouve un tourne-disque capable de lire des vinyles à trois vitesses. Il inclut également un lecteur de cassettes (vous vous souvenez de ce format ?), un lecteur CD, des haut-parleurs Bluetooth intégrés, ainsi qu’une entrée auxiliaire de 3,5 mm.

Grâce à la sortie Bluetooth « Vinyl-Stream », vous pouvez transmettre la musique vers des écouteurs sans fil ou un haut-parleur externe compatible Bluetooth. Vous avez aussi la possibilité de diffuser de la musique via Bluetooth sur le haut-parleur intégré de l’appareil.

Depuis plus de 115 ans, « Victrola » produit des tourne-disques et des appareils audio pour la maison. Il n’est donc pas surprenant que le premier aspect qui frappe dans le « Century 6-in-1 Music Center » (prix : 149,99 $) soit son design classique et intemporel, rassemblant plusieurs générations de formats musicaux.

Facilité d’installation L’installation est simple : déballage, branchement avec l’adaptateur secteur inclus, et mise en marche. Il est possible d’ajouter des pieds d’une hauteur d’un pouce sous l’appareil (dimensions : 16,14 x 14,92 x 7,8 pouces), mais cela reste facultatif selon l’endroit où vous le placez.

Plaisir d’écoute Le son des haut-parleurs est clair, riche en basses et fidèle aux attentes d’un tourne-disque. La musique est diffusée par des haut-parleurs placés derrière une grille en tissu doux à l’avant. Ce n’est pas un système audio à 1000 $, mais pour écouter de la musique classique, il offre un bon rendu. Il fonctionne également parfaitement avec des haut-parleurs externes pour un son plus puissant. Il dispose également de sorties RCA et d’une prise casque pour des connexions filaires.

Le plaisir d’utiliser le tourne-disque provient du plateau tournant à trois vitesses (33 1/3, 45 et 78 RPM) actionné par courroie. L’appareil est équipé d’un plateau de 7 pouces et d’un poids stabilisateur pour un meilleur équilibrage. Il comprend également une cartouche « ITNP-LC1 ». En général, son utilisation est simple, avec des boutons de commande et un indicateur LED très faciles à manipuler.

Les CD sont placés sur le côté gauche, les cassettes sur le côté droit, et tous les contrôles sont sur le devant de l’appareil. Le « Century 6-in-1 Music Center » est disponible en noir, en version naturelle et en noyer.

Modèle avec haut-parleurs améliorés Un autre modèle de la marque « Victrola » est le « Century Signature+ 6-in-1 Record Player » (prix : 249,99 $), qui propose de nombreuses fonctionnalités similaires mais avec des haut-parleurs stéréo de meilleure qualité, une horloge lumineuse sur le panneau avant, des pieds de 18 pouces, ainsi que des pieds plus courts.

Les vinyles sont de retour en force, mais l’ajout des cassettes et des CD constitue une combinaison parfaite. En tant que personne qui conserve encore ses disques vinyles et ses cassettes de jeunesse, en plus d’une grande collection de CD, ce modèle est un véritable rêve devenu réalité.

Si le modèle suivant de la marque incluait un lecteur de bandes « 8-track », mon univers musical serait alors complet.

Site Web : Victrola – Century 6-in-1 Music Center