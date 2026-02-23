Chèque énergie : dernier délai au 28 février pour ne pas perdre jusqu’à 277 euros

La fenêtre se referme. Les ménages qui n’ont pas reçu automatiquement leur chèque énergie 2025 n’ont plus que quelques jours pour agir. La date limite est fixée au 28 février 2026. Passé ce cap, aucune demande ne sera acceptée pour cette campagne. Pour certains foyers, cela représente jusqu’à 277 euros d’aide envolés.

Le chèque énergie est destiné à alléger les factures liées au logement, électricité, gaz, fioul, bois ou réseaux de chaleur. Il ne peut pas être encaissé comme un chèque bancaire classique ni servir à payer du carburant. Son montant varie entre 48 et 277 euros selon les ressources et la composition du foyer.

L’éligibilité repose sur deux critères principaux. D’une part, le titulaire doit disposer d’un contrat d’électricité à son nom. D’autre part, le revenu fiscal de référence, rapporté au nombre d’unités de consommation du foyer, ne doit pas dépasser 11 000 euros. Le calcul attribue un coefficient de 1 pour la première personne, 0,5 pour la deuxième et 0,3 pour chaque personne supplémentaire. Plus les revenus sont modestes, plus le montant du chèque augmente.

Un nouveau système d’identification des bénéficiaires

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’État a revu son mode de calcul. La campagne 2025 fonctionne selon un croisement de données entre l’administration fiscale, les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d’énergie. Le point clé est l’association entre le numéro de compteur électrique du logement (PDL ou PRM) et le numéro fiscal du titulaire du contrat.

Pour la majorité des foyers éligibles, le chèque a été envoyé automatiquement à partir de novembre 2025. Mais certains ménages n’ont rien reçu, en raison d’erreurs de correspondance ou de situations particulières. Ceux-là doivent impérativement effectuer une demande avant le 28 février.

La procédure s’effectue en ligne via le site officiel du chèque énergie, dans l’espace bénéficiaire. L’identification se fait avec le numéro fiscal ou via France Connect+, suivie d’une validation par SMS. Une demande par courrier reste possible. Dans tous les cas, l’avis d’imposition est indispensable pour prouver l’éligibilité. Autre condition incontournable, avoir déclaré ses revenus, même en cas de revenus faibles ou nuls. Sans déclaration fiscale, aucune aide ne peut être accordée.

Attention aux arnaques et aux oublis

Les autorités rappellent qu’aucune administration ne demande de coordonnées bancaires par téléphone, mail ou SMS dans le cadre du chèque énergie. Toute sollicitation de ce type relève d’une tentative d’escroquerie.

Pour les bénéficiaires ayant déjà reçu leur chèque, une option de pré-affectation permet d’automatiser l’utilisation les années suivantes. Le montant sera directement déduit des factures d’énergie. La version numérique, appelée e-Chèque énergie, offre en outre la possibilité de fractionner l’aide sur plusieurs factures, contrairement au chèque papier utilisable en une seule fois. À l’heure où les factures énergétiques pèsent toujours sur le budget des ménages modestes, quelques démarches administratives peuvent faire la différence. Le compte à rebours est engagé. Après le 28 février, il sera trop tard.