Guerre en ex-Yougoslavie : vingt ans de prison pour un ex-paramilitaire serbe extradé de France

La justice croate a condamné à vingt ans de prison un ancien paramilitaire serbe extradé par la France, reconnu coupable de crimes de guerre commis durant le conflit en ex-Yougoslavie dans les années 1990. L’homme était poursuivi pour des exactions perpétrées contre des civils et des prisonniers croates pendant la guerre d’indépendance de la Croatie.

Arrêté sur le territoire français après plusieurs années passées discrètement en Europe occidentale, l’ancien combattant faisait l’objet d’un mandat réclamé par Zagreb depuis longtemps. Les autorités croates le soupçonnaient d’avoir participé à des opérations menées par des unités paramilitaires serbes dans des zones occupées durant le conflit.

Des poursuites toujours actives trente ans après la guerre

Le tribunal croate a estimé que les preuves réunies permettaient d’établir sa responsabilité dans plusieurs actes de violence commis au début des années 1990. La défense a contesté une partie des accusations et pourrait faire appel de la décision.

Plus de trente ans après les guerres balkaniques, la Croatie continue de rechercher et juger d’anciens combattants soupçonnés de crimes de guerre. Plusieurs procédures restent encore ouvertes dans la région autour des violences commises durant l’éclatement de l’ex-Yougoslavie.