Un médecin placé en garde à vue pour viols et agressions sexuelles sur des patientes dans les Yvelines

Un médecin généraliste âgé d’une soixantaine d’années a été placé en garde à vue dans les Yvelines dans le cadre d’une enquête pour viols et agressions sexuelles aggravés. Le parquet de Versailles a confirmé l’ouverture d’investigations portant sur des faits présumés commis entre 2002 et 2022 sur plusieurs patientes.

L’enquête a été confiée à la Division de la criminalité territoriale des Yvelines. À ce stade, le parquet n’a pas souhaité préciser le nombre exact de plaignantes, invoquant les nécessités de l’enquête. Selon plusieurs sources médiatiques, au moins cinq femmes auraient toutefois déjà déposé plainte.

Des faits présumés commis dans le cadre médical

Les accusations concernent des faits qui auraient été commis dans le cadre de l’exercice de la profession du praticien, une circonstance aggravante au regard du droit pénal. Les autorités n’ont pas précisé dans quelle commune exerçait le médecin mis en cause.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir les circonstances exactes des faits dénoncés et à identifier d’éventuelles autres victimes. Cette affaire intervient dans un contexte marqué par plusieurs dossiers similaires impliquant des médecins poursuivis pour des violences sexuelles sur des patientes.