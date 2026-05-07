Une frappe israélienne tue le fils d’un chef du Hamas en pleine négociation sur l’avenir de Gaza

Une frappe aérienne israélienne a tué le fils de Khalil Al-Hayya, principal négociateur du Hamas dans les discussions menées sous médiation américaine sur l’avenir de Gaza, ont annoncé jeudi des responsables du mouvement palestinien.

Selon le Hamas et des responsables de la santé à Gaza, Azzam Al-Hayya est décédé des suites de blessures subies lors d’une frappe israélienne menée mercredi soir. Il s’agit du quatrième fils de Khalil Al-Hayya tué dans des opérations israéliennes depuis le début du conflit.

Cette attaque intervient alors que des dirigeants du Hamas se trouvent au Le Caire pour des discussions visant à préserver la trêve fragile avec Israël. Le Hamas affirme que cette frappe constitue une tentative de pression politique destinée à obtenir des concessions dans les négociations en cours.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté la mort du fils du responsable du Hamas. Plus tard dans la journée, les autorités sanitaires de Gaza et le ministère de l’Intérieur administré par le Hamas ont également annoncé la mort d’au moins trois policiers dans une autre frappe israélienne ayant visé un poste de police dans l’ouest de Gaza.

De son côté, l’armée israélienne a déclaré avoir frappé un centre de commandement du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Selon elle, plusieurs militants présents sur place ont été tués alors qu’ils préparaient des opérations visant les forces israéliennes et des civils.

Cette nouvelle escalade survient dans un climat régional extrêmement tendu, alors que les efforts diplomatiques menés par les États-Unis pour stabiliser la situation à Gaza restent fragiles. Les violences continuent de compliquer les négociations autour d’un cessez-le-feu durable et de l’avenir politique de l’enclave palestinienne.